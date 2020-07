ULOŽIO SAM 10.000 € U NJENE PLASTIČNE OPERACIJE: Maja Marinković raskrinkana! ON joj je DAVAO PARE, a evo za šta SVE!

Radomir Marinković Taki, otac najnepopularnije zadrugarke Maje Marinković, još ćerki nije oprostio vezu sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem.

Za to će mu, kako je objasnio trebati mnogo vremena, a očekuje i da se njegova ćerka istinski pokaje za sve što je učinila Janjuševoj i svojoj porodici.

"Mnogo sam se razočarao u svoju ćerku. U nju sam uložio sve što imam i nikada na njoj nisam štedeo, niti sam žalio novac. Ulagao sam vreme i ljubav, a kako mi je vratila?! Samo u njene plastične operacije sam uložio više od 10.000 evra i za pesmu još toliko. Dao sam 3.500 evra za operaciju grudi, a njeni zubi su me koštali 6.500 evra. Za rođendan mi je tražila tetovažu preko celih leđa, koju sam platio 1.800 evra. Samo je usne pumpala tri puta, jednom je čak vadila silikone, pa ih opet dopumpavala", kaže Taki i objašnjava da nikada neće prihvatiti Janjuša za zeta.

"Maja će morati da ga zaboravi kako zna i ume. U suprotnom, može slobodno da ode iz moje kuće. Šta Janjuš može da joj pruži?! To je muškarac koji nema zanimanje, nije služio vojsku, nema položenu vožnju, nema stan, nema para... Zamislite samo tog majmuna koji ne ume da vozi automobil?! Ja je vozikam kao taksista po emisijama, a gde je on? Pitao sam je zašto je on ne vozi, kad je takva ljubav u pitanju", kaže ironično Taki.

