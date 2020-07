NIJE PRVI PUT STAVIO LUNI RUKU NA USTA: Miljkovićeva komšinica bez dlake na jeziku o njihovoj vezi, zna i čime se BAVIO!

Jedna gledateljka se uključila i odala priznanje Anabeli Atijas za njihovo ponašanje u rijalitiju, dok je o Marku Miljkoviću iznela manje poznate detalje.

Naime, ona je bila Markova komšinica, pa je istakla da on nije prvi put u rijalitiju nasrnuo na devojku Lunu Đogani.

"Ja sam osoba koja će da kaže istinu, radilo se o mom najmilijem. Ne radi se o Anabeli, nego osobi koja je majka, koja je prošla pakao. Ja sam bila uz Lunu tri godine. Ja nisam odobravala ono u prvoj "Zadruzi", ali sam pažljivo pratila Slobodana i slušala koliko je on kivan na tu svoju vezu. Mislila sam da je to obostrano i želela sam im sreću. Divim se toj ženi koja je uspela da tu decu sama izvede kako tako na pravi put, na svako Lunino "Mama" ona skače. Kako je uspela da sakrije to, to samo ona i Bog znaju. Mi nismo mogli ni policiji da prijavimo tad to. Ne mogu da shvatim osobu koja može da bude na strani i nasilnika i žrtve nasilja. Mi smo glasali za Gagija dok nismo čuli šta smo čuli, da je on monstrum. Ja sam živela pored njih u Zemunu", rekla je gledateljka, pa otkrila:

"Imala sam kuću na Vračaru gde je Marko stanovao, nisam iznosila ni čime se bavio, to je Lunin izbor. Sinoć sam htela da se uključim da mu kažem da mu to nije prvi put da joj je stavio ruku na usta. I u prošloj sezoni ju je za vrat uhvatio posle te čuvene klupice. Oborio ju je na ležalj, uhvatio je za usta, kad mu je spomenula majku."

