TAKSISTA MI JE RASTRGAO HALJINU I BRUS! Ujela ga za polni organ, a on me ubo nožem u leđa! Golubovićka preživela HOROR

Rediteljka Jelena Golubović, koja se ponovo vratila u rijaliti, ovaj put u luksuznu vilu u Zemunu, odmah je sela na vruću stolicu i odgovarala na škakljiva pitanja.

Na poligravu joj je postavljeno pitanje da li je istina da si manijaka koji je nasrnuo na tebe ujela za polni organ.

- Da! Imala sam dvadeset godina i samo što sam izgubila nevinost. On je rekao "daj mi samo 3 minuta". Čak sam mu rekla da imam sidu! Onda sam shvatila da kad ga ugrizem uplivaću u more. Baciću pasoš koji sam imala kod sebe jer je to bilo na Kipru. Posle 45 minuta ubeđivanja uradila sam to. Ugrizla sam ga za onu stvar. Srećom pa sam znala da manijaci ti ne mogu ništa ako ne osete vaš strah. Njih samo to pali! Sav strah sam iskazala u tom ugrizu. On je imao mali perorez kod sebe i ja i dan danas imam dva uboda u leđa. Mislila sam da će krenuti u more da me davi. Međutim, on je seo u auto i pobegao. Raspisana je poternica za njim.

- To je bilo na plaži, pre dvadeset godina. Bio je koncert naše dijaspore. Uzela sam taksi da se vratim u hotel, ali sam videla da vozač ne vozi regularnim putem. Stao je dosta daleko od hotela, kod plaže. Po intuiciji sam krenula da bežim. Nigde nije bilo žive duše. Sustigao me je i zgrabio za ramena. Pokidao mi je bretelu i deo haljine. Počela sam da plačem i da idem na kartu sažaljenja. To mi je bila taktika da se odbranim pošto je bio mnogo jači od mene. Kao poslednji adut rekla sam mu da imam sidu. On je rekao da nema problema jer mu treba samo 3 minuta. Onda sam se oduzela kad je on i dalje insistirao. U glavi mi je sinula ideja kako da pobegnem. Ostaje mi samo more da se izvučem. Predložila sam mu da se skine i ja sam ga jako ujela za polni organ. Onda sam plivala dugo do hotela. Od adrenalina nisam osetila da me je ubo dva puta u leđa perorezom dok sam ga ujedala. Kad sam izlazila iz vode, padala sam. Našao me je engleski par koji mi je zaustavio krvarenje. Došla je policija na uviđaj. Taksista je bio Grk i već je bio na poternici- ispričala je Jelena, a njena priča se potvrdila kao istinita.

foto: Printscreen/Happy

kurir.rs

Kurir