IVA UPOZNALA SVEKRA I SVEKRVU! Filip odveo devojku kod roditelja! Hrvatica oduševljena, a evo šta misli PRIJA!

Iva Grgurić posle pobede u Zadruzi promenila je frizuru, ali se izlanula, te priznala i da je imala korekcije na licu.

"Promenila sam boju kose, malo izgledam "nabrijano", ali nisam, i dalje sam mala slatkica. Neću reći koje sam sve korekcije... Jao... Rekla sam korekcije. Nema ih više, ima ih manje. Bila sam sa Sanjom Stanković, malo smo se doterale. Stavila sam hemijski piling, lice mi je malo buknulo u "Zadruzi", jela sam dosta slatkog. Ali, verujte mi, ja danas ništa nisam ceo dan jela. Ne stižem od frke, poziva, svega...", ispričala je Iva.

Sve je zanimalo i gde je Filip Đukić, s obzirom na to da se nije pojavio sa njom, a Grgurićeva nam je otkrila i da je došlo do susreta sa njegovom porodicom, kao i da je prihvaćena od strane Filipovih najmilijih.

"Filip me je dovezao, on je sada u gradu, ima neke svoje obaveze. Prihvatili su me i njegovi drugovi i njegovi roditelji, bili smo na ručku. Lana i Zoran su top! Već me svekar i svekrva vole. Moja mama je bila malo skeptična, ali prihvatila je, kad je videla da sam ja srećna. On je poseban. Ja sam u hotelu, on dolazi. Tu sam još nekoliko dana, samo da vidim šta je sa granicom", otkrila je pobednica "Zadruge 3", koja je ispričala da će svog (ne)dečka voditi na putovanje:

"Normalno da ću ja častiti, ja sam pobednica, neću mi dati da da dinar. Nisam škrta, to što su mi dali taj epitet stipse, to je zato što nisu znali šta mi daju. Ja volim to, uživam i da dobijam poklone, i da dajem, uzajamno da to bude", rekla je Iva.

foto: ATA Images

kurir.rs/pink

Kurir