JAVILA SE MILJANA KULIĆ I NARIBALA LUNU I ANABELU: Najgore ste majka i ćerka posle Ljube i Aleksandre! LJUBAVNICE! VIDEO

Miljana Kulić javila se u emisiji gde su gostovale Luna Đogani i Anabela Atijas i oplela po majki i ćerki.

Miljana je bez dlake na jeziku pričala o tome šta misli.

foto: Printscreen Pink

"Anabeli zameram neke sitnice, što se izvinila Slobi Radanoviću, što da mu se izvini kad je maltretirao njenu ćerku. Anabela je to smislila, ona je glumica, što nije ušla kad se smuvala sa Slobom, koji je oženjen. A sada je ušla da se bori za neku pravdu, protiv slobodnog momka. Ja nisam dobra sa Markom, ali je milion puta bolji od Slobe, slobodan je momak. Kako joj tad nije palo na pamet? Gospođa Atijas, Bukva, što se tad nije uputila u "Zadrugu" da razdvoji tu vezu i da joj ne da da bude sa Slobom, da ne bude ljubavnica, pričala je Miljana.

"Jesi li ti istukla svoju mamu pre neki dan?", pitala je Anabela.

" Anabela je trebalo da se izvini Kiji, a ne Slobi, kad je ostavio i povredio njenu ćerku. Ona je mislila da će tako više publike da sakupi i da pobedi. Bila je razočarana četvrtim mestom. Na osnovu čega da pobedi, što izigrava žrtvu. Lunu treba da bude sramota. Između moje majke i mene ne postoji muškarac. Ja sam se sa majkom svađala, ali kad joj je teško bila sam tu. Posle Aleksandre i Ljube ovo su najgore majka i ćerka", istakla je Kulićeva, pa dodala:

foto: Printscreen Pink

"Ljubomorna sam što ste ti i Luna bile ljubavnice. Pucam od ljubomore. I ja sam čula da si ostavila ljubavniku, švaleru da čuva tvoje maloletne ćerke. A taj ljubavnik može i da siluje ćerke, ima mnogo takvih situacija. Gledala sam paparaco kako gleda Ninu u zadnjicu. Tako je Ljuba ostavila Aleksandru Čabarkapi, pa joj je napravio dete."

"Mnogo si pametna žena kad si ostavila decu žensku ljubavniku, švaleru, očuhu. Meni je ispod časti da odgovaram na vaša pitanja. Podržala si ljubav Lune i Slobe, snimila si im i pesmu, nisi se pitala kako je Kiji, e sad ti se to vraća, ćerka te ne j*be dva posto zbog Marka. Ne čujem vas od te svrake. Marko je glumac, ja njega najbolje poznajem, boli njega ona stvar, hoće malo da se vrti priča, eto njega u četvrtoj sezoni kao slobodnog. Bio bi on sa Jelenom da nije ušla Luna, jer on Jelenu gleda kao damu, a Luna njega moli. Kad vidim ko su pobednici, ja sam dostojanstveno izašla. Sramota me je da se držim za ruku sa Ivom, Markom i sa Anabelom. Za mene je pobednik Mensur, iskren dečko, shvatiće u koga se zaljubio, nije mogao protiv svojih emocija, on je za sve njih izmislio rijaliti. Luna očigledno voli da je neko bije, i da opšti sa svojim rođacima, neću da spominjem jednog sina naše legende. Stao mi je neko na prozor i stavio mi je telefon ovde. Željko je sa mamom i tatom na moru, a ja sam ostala jer Zola nije imao pasoš", pričala je Miljana.

"Mi smo gledali šta je radila i sa Zolom i sa svojom majkom, a onda ona mene komentariše, ne mogu da verujem šta sam doživela. Pomisliću da sam normalna jer me komentariše Miljana Kulić", rekla je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen, Printscreen/AmiG

Kurir