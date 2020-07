LUNA PRIZNALA KOJI ANABELIN BIVŠI JU JE PIPKAO, A NIJE ANDREJ: Bićete u ŠOKU, njega ste sigurno ZABORAVILI! (VIDEO)

Luna Đogani već je govorila o tome da ju je muškarac koji ima veze sa njenom majkom Anabelom Atijas dodirivao, a svi su odmah pomislili da je to bio Andrej Atijas.

Đoganijeva i Atijas demantovali su da je on u pitanju, a Luna se čak pravdala da je rekla reč "zivkati" umesto "pipkati" sve dok nije videla o kom se tačno snimku radi. Luna je sada priznala da je Andrej nije dodirivao, ali da joj se u jednom klubu nabacivao Anabelin bivši dečko.

"Taj muškarac nije bio sa njom kada se to desilo, bio je bivši. Ta osoba po mom mišljenju nije sva svoja. On mi je prišao u klubu i pokušao direktno da flertuje sa mnom. Ja Andreja obožavam i on je moja porodica, u besu mi ne bi pako na pamet da kažem tako nešto za njega", rekla je Luna.

"Reci lepo šta je bilo, objasni. On je muvao i Luninu drugaricu. To je neko kog sam upoznala u rijalitiju i bila sa njim kratko posle toga. Možda nekoliko meseci", rekla je Anabela, a svi su pretpostavili da se radi o Mladenu Raduloviću.

