PREDUGA KOSA, PREVELIKE USNE, MNOGO PIJE?! Evo šta sve pišu Tarini pratioci, a ona im NIKAD BRUTALNIJE odgovorila! FOTO

Tara Simov poznata je kao britka na jeziku, a ovaj put se obratila pratiocima surovom porukom.

Naime, njoj je zasmetalo što njeni pratioci žele da je "vaspitaju", pa im je odbrusila.

foto: ATA Images

"Ovako, ja nemam nameru da se ikome pravdam sa kim se i zbog čega družim, da li sam popila piće, 3 ili 5. Ako želite da me pratite, izvolite, a ako imate nameru da mi ispirate mozak i da mi glumite mame i tate i da mi govorite da l' mi je kosa predugacka ili usta prevelika i da li smem ili ne da se družim sa nekim, zaobiđite me. Radiću šta hoću kao i ovih 20 godina, meni samo moji roditelji mogu da prigovaraju. Ovo sam ja, volite me ili nemojte. i naravno puno ljubavi za deo moje podrške koji je razuman i koji me vole baš onakvu kakva ja želim da budem", rekla je Tara.

Simovu su inače pitali da li planira ulazak u četvrtu sezonu rijalitija, ali je ona u tom trenutku prekinula lajv prenos na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Sonja Spasić

