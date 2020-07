BESNI RIJALITI RAT! LUNA PROZVALA ĐEDOVIĆA, NJEGOV ODGOVOR JE BRUTALAN: Treba te mazati izmetom, za to i SLUŽIŠ!

Javni rat između Lune Đogani i Marka Đedovića započeo je u rijalitiju, a nastavljen je i po završetku "Zadruge".

Đedović je bio jedan od najvećih kritičara Luninih postupaka, što njoj otvoreno smeta, te je i dalje uverena da je on mrzi.

"On ima ogromnu mržnju prema meni, pratio je svaki moj pokret, taj pogled je imala i Saška Karan. Ja nemam mržnje, ja bih njemu pomogla, prišla, dala bi mu ruku, a on bi mene gurnuo u jezero da me nema. Ja to ne razumem. Daleko sam od savršene, ali nisam loš čovek, svakome bih pomogla, svi su mi zamerili što sam mu pružila ruku i izvinila sam mu se. A on me je posle sat vremena sa Pešićkom pljuvao. Takav čovek ne može da bude dobar čovek. To je isto radila njegova drugarica Saška, ona je pozivala na javni linč mene, to nisu dobri ljudi, kad imaju toliku mržnju, da pozivaju na nečije ubistvo, za mene to nije normaln", priznala je Đoganijeva u emisiji "Narod pita".

Marko Đedović nije mogao da prećuti pa joj je odgovorio na Instagramu.

"O mržnji nam priča devojka koja seksualno opšti i oralno zadovoljava nekog ko joj majku baca na kolena. No, hajmo ovako – meni samo nije jasno kako oni ne kontaju da oni nisu vredni čak ni moje mržnje? Kad hoću kažem svoj stav, kad hoću nerviram ih, kad hoću sprdam ih i sve to bez trunke nervoze. Kad će skontati da su plaćeni kao cirkuski zabavljači da ih gledamo kao ženu sa tri s*se u cirkusu i žonglere i mažemo izmetom jer za to i služe?! Šta nije, Ljukice mala, jasno u svemu? A što se pomoći tiče, evo predloga – imam poznanika jednog, zove se Gastoz, da li bi mogla oralno da ga zadovoljiš, jako bi mi značilo?!", žestoko je odgovorio Đedović.

Đedović se nije zaustavio na ovome pa je još dodao:

"Ljukice, prestani da me proganjaš sa lažnih profila, ja nemam pojma šta ti objavljuješ. A ti znaš da li sam ja i u kom postu zahvalio bilo kome i napisao bilo šta. Opet lažeš, Ljukice mala".

