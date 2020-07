ANABELA POSLE 4 MESECA PAKLA ŽELI SAMO JEDNO! A Gagijeva poslednja prozivka bila je kap koja je prelila čašu! MUKA MI JE

Posle brojnih turbulentnih rasprava u Beloj kući "Zadruge 3", denser Gagi Đogani otišao je korak dalje pa je gostujući u jednoj emisiji potkačio bivšu ženu - napominjući da se ne kaje što je bio u lošim odnosima s Anabelom. "Evo, obesite me što sam to uradio! Šta su radili drugi zadrugari, ja sam mala beba... Dopao sam se publici i mom glasačkom telu. A Anabela i ona je svašta radila... Ako se meni zamera jedna flaša, onda ne znam…", rekao je on u "Zadruga, narod pita", pa je pevačica tim povodom za domaće medije istakla koliko je umorna od svega, te koliko želi da se povuče iz čitave priče.

"Zaista ne bih više da se bavim time šta je on rekao, posle četiri meseca pakla koji sam preživela... Muka mi je od svega, želim da zaboravim, nije mi lako. Hvala na razumevanju", izjavila je ona.

Pre nekoliko godina, inače, Gagi Đogani osuđen je na uslovnu kaznu zbog nasilja nad bivšom devojkom Milenom Mikić, a denser se ironično osvrnuo i na taj slučaj.

"Nije tačno da sam bivšoj devojci otvorio lobanju, kako se pričalo u 'Zadruzi'. Dogodio se incident, Milena je mene davila, a nakon toga je došla policija. Ja sam cvetić, eto, žene mene tuku, a ne ja njih", ispričao je on.

Inače, javnosti je odranije poznato da se Gagijeva dvogodišnja veza sa Mikićevom završila njenom tužbom za fizičko nasilje.

