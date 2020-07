MINA VRBAŠKI POSLALA BRUTALNU PORUKU: Obračunala se sa onima koji je MRZE: Vi ste mali ljudi, zadržite svoje mišljenje!

Mina Vrbaški je nakon napuštanja "Zadruge 3" naišla na mnoštvo osuda, a sada je rešila svima da zapuši usta.

Naime, ona je objavom na svom Instagram profilu svima poslala brutalnu poruku.

"Ko ste vi da sudite, ko ste vi da pljujete? Gde god da pogledam, vidim samo sujetne, gde god da okrenem glavu, nađe se neko da mi kaže kako ja grešim, a on je u pravu. Ok, imaj svoje mišljenje, zadrži ga za sebe. Ko si ti da sudiš mi, da kritikuješ mene? Ko si ti, je l' poznaješ me, moje probleme, moje ljubavi, moje strasti i moje želje? Svako je osoba za sebe, pa budi svoj. Ovako ni 5% te ne j*bem, znaš li to? Uradi nešto, zasluži tuđi repsekt. Osećaj je mnogo bolji, nego kada širiš hejt, pusti šta ja radim, kakav je moj život, da l' sam dobar prijatelj, ili sam idiot . Šta sam juče radio i sa kim sam bio. To nije tvoja stvar, ne treba mi tvoja osuda. Štaviše, ne može da mi sudi nijedna osoba. Samo je Bog savršen, samo on sudi, a ne vi mali ljudi, zlokobne ćudi " napisala je Mina na svom storiju.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M.M.

Kurir