OGLASIO SE ZORAN JOVANOVIĆ! Posle izbacivanja iz rijaliti vile u Zemunu oka nije mogao da sklopi! (FOTO)

Zoran Jovanović napustio je prethodne noći vilu "Parova", jer je imao najmanji broj glasova publike. Čim je došao kući odmah je "skočio" na društvene mreže, koje su mu po svemu sudeći veoma nedostajale, pa se obratio svojim fanovima, iako još nije stigao ni oka da sklopi i odmori od svega.

On je tom prilikom istakao kako je, iako umoran, i te kako još uvek euforičan. Takođe, on se zahvalio svima na podršci, te objasnio da već tokom idućeg dana planira da ode do studija i podrži svog brata Željka, koji je još uvek u vili.

