IZLAZILA SAM IZ AUTA KOJI JE RASUT U PARAMPARČAD: Simova pre rijalitija imala STRAŠNU nesreću, ove detalje NIKO NE ZNA!

Tara Simov progovorila je o svemu što zanima one koji su je pratili i voleli u rijalitiju.

Ona je otkrila da je potpuno drugačija van rijalitija - smirena i normalna osoba koja niti se svađa, niti psuje, niti je toliko agresivna.

Prvi put si učestvovala u Zadruzi. Šta je bilo od presudnog značaja za tvoj ulazak u rijaliti?

- Presudno za moj ulazak, bila je situacija u kojoj sam se nalazila. Bio je to raskid veridbe koji sam preboljevala. Imala sam jako teških situacija u životu. Izgubila sam prijatelja, izgubila sam baku i deku... Počela sam sa novim poslom jer se u predhodnom više nisam snalazila, s obzirom da sam pre toga radila sa decom... Tuga se videla u meni, i loše je uticala na moj posao. Promenila sam posao, počela sam da se bavim manekenstvom u Grčkoj. Trenutak kada sam doživela saobraćajnu nesreću bio je presudan. U momentu dok sam izlazila iz auta koji je bio rasut u paramparčad, stigla mi je poruka "Hoćeš li da uđeš u Zadrugu?" To je za mene bio neki znak, i rekla sam "Da! Hoću!". (smeh)

Kako je tvoja okolina reagovala na tvoje učešće u Zadruzi? Šta su ti najviše zamerili?

- Prijatelji i prorodica su preponosni na mene i moje učešće u Zadruzi, međutim neke situacije od pre par meseci su ih malo razočarale. Intimni odnosi, s obzirom da sam bila u ljubavnoj malo su razočarali mog oca. Čudna sam im bila svih 10 meseci. Nisu navikli na mene da plačem, da tugujem, da patim. Ja sam neko ko je hladnokrvan kada su muško-ženski odnosi u pitanju. Začudila sam svoje. (smeh)

Kako je izgledao tvoj susret sa realnošću? Šta te je najviše iznenadilo?

- Najviše me je iznenadilo to što je napolju korona. Izgleda kao apokalipsa, svi ljudi nose maske, nisam očekivala takvo stanje. Što se tiče ostalih šokova (smeh), definitivno je to što su počeli da mi se javljaju ljudi, tj. moji nekadašnji prijatelji sa kojima sam ili bila u svađi, ili nisam bila u baš toliko dobrim odnosima pred ulazak u rijaliti. Sada svi odjednom želite da se družite samnom. E nećete vala!

Par dana pre samog finala stalno smo te gledali u suzama. Šta je bio uzrok tome? Strah, napuštanje zadrugara, Mateja ili pak nešto treće?

- Bila sam tužna zbog razdvajanja od Mateje i od pojedinih zadrugara. Ali, najteže mi je pao Mateja, jer sam bila svesna da nikada više nećemo spavati zajedno, da nikada više nećemo živeti u istom prostoru, da mi neće više biti toliko blizu, i da nećemo imati prilike da provodimo toliko vremena zajedno.

S obzirom da ti je popularnost porasla, kakve poruke dobijaš u Inbox?

- Što se tiče pretnji, dobijam pretnje od strane Mensurove podrške da me "treba zaklati". Generalno ljudi znaju da budu jako grubi, da jako ružne stvari pišu. Pročitala sam mnoge gadosti o sebi. Između ostalog aludiranje na narkomaniju. Iza svakog klipa iz Zadruge nalazili su neku moju teoriju zavere. Za svaku osobu koja je ikada tvrdila da sam ja bilo šta radila nelegalno i konzumirala bilo kakve nelegalne supstance, sledi tužba. To se sve završava na sudu. Što se tiče pretnji, ne zanimaju me, smejem im se. A ostalo... ima dosta što bi Mateja rekao "nepristojnih ponuda", momaka sa porukama kako su zaljubljeni u mene (smeh), no više su to neke simpatične poruke i reči podrške.

Da li možemo da te očekujemo u Zadruzi 4?

- U Zadruzi 4 možete da me očekujete. To sve zavisi od produkcije, da li ću dobiti poziv i naravno u zavisnosti kada bih mogla. Sve zavisi od dogovora. Što se tiče planova za budućnost, isključivo muzika i posvećenost sebi, unapređenje sebe i svoje karijere.

