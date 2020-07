MIĆA IZNEO ŠOK DETALJE O POBEDNICI IVI: Čovek me zvao i rekao da koristiš OVO, po tome si poznata! Pomenuo i TOMOVIĆA!

Iva Grgurić i Lepi Mića imali su dobar odnos u rijalitiju, ali se to nakon "Zadruge" promenilo.

Njih dvoje našli su se u emisiji gde je Mića izneo sve što zna o Ivi - pobednici rijalitija.

"Ja poštujem sve ljude koji su glasali za mene, ali nema potrebe da mi neko nabija na nos da su glasali za mene. Ja sam sama sebe gradila ovih deset meseci i sama sam sebe dovela do trona. Ni Stefan, ni Šopićka me nisu doveli do trona, imala sam svoju publiku, kao ni niko od zadrugara. Ja sam sama sebe dovela do trona", rekla je Grgurićeva.

"Nemoj da lažeš! Tvoja i Filipova veza je svima čudna! Mene je zvao čovek i rekao da šmrčeš kokain i da si poznata! Ti si Filipa napadala da te ne brani svaki put kada se svađaš!", odbrusio je Lepi Mića.

"Evo, ja ću to odmah da demantujem", tvrdila je Iva.

Potom je Lepi Mića pokrenuo temu oko afere u bazenu koju je Iva imala sa Vladimirom Tomovićem, a zadrugarka je tvrdila da se nije desilo ništa.

