NJEGOVO IME ČESTO JE POMINJALA U RIJALITIJU: Pobednica Iva priznala da li se čula s BIVŠIM, Filip gutao KNEDLE!

Nakon što su odgledali video kako je Filip Đukić ljubomorisao zbog Ivinog flertovanja sa Slobom Radanovićem, sada kada su sumirali utiske nisu imali ništa novo da kažu.

Iva je potom pomenula bivšeg dečka Marinka, čije se ime često čulo u rijalitiju.

"Ja neke stvari nisam završila spolja u tim nekim momentima me je ponelo i naravno da taj čovek, ja njemu želim sve najbolje. Nismo se čuli, ne pratim ga na Instagramu. Saznala sam da nije veren i da mu devojka nije trudna, ja mu želim svu sreću. Možda će doći do razgovora, možda neće. Ja sam Ani ispričala na imanju kako je to sve bilo i zbog čega sam ja ušla u Zadrugu", izjavila je Iva.

"Ja ne mogu da utičem na nju kad ode u Hrvatsku, neću da je gušim, ako ona bude osećala prema meni, šta bude - biće", rekao je Đukić.

