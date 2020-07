HAOS U STUDIJU! KOLIKO PARA TI JE DAVAO ZA S*KS! Iva napala Filipa, URLALA i PLAKALA jer je nije branio od Lepog Miće!

Za vreme reklama nastao je haos u studiju između Ive Grgurić i njenog dečka Filipa Đukić jer je on nije odbranio od Mićinih uvreda koje joj je uputio.

"Što sam ćutala. On mi samo govori da kuliram, a kuliram celu emisiju. Ali neću da se više da se pecam na tvoje provokacije", bila je povređena Iva.

- A šta si očekivala, da se Filip i ja sad svađamo? Koliko para ti je davao Šarić kad si se*sualno opštila sa njim? Ti si jedno đubre ljudsko. Tamo si folirala, sad pričaj šta si radila! - besan je Mića govorio.

- Možda do toga neće ni doći, ja ne znam, ali se više ne plašim, znam da nisam sama, ispričala sam jednu istinu. Mića me je savetovao da to prvo kažem Stefanu. To što sam njemu rekla, čulo se, ali se svakako pisalo i pre - objasnila je Iva.

- Ma, ti si poznata samo po tome! Ne znaju te po tome što si napisala knjigu, nosi svoj krst - rekao je Mića.

