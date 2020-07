PEŠIĆEVA POSLE SKANDALOZNOG SNIMKA OTKRILA! Oroz je to i Mimi Živković radio?! Ne znam što mu je DOZVOLILA! (FOTO)

Stari sukob Pešićeve i Mime Živković "podgrejan" je tokom jednog Miroslavinog televizijskog gostovanja, nakon kojeg je rasprava otišla na Instagram. Međutim, lepa crnka stavila je tačku i na to, rešivši da tu temu ne produbljuje, jer je ne zanima.

"Iskreno, ne želim više da pričam o njoj, rekla sam sve što sam imala, a i poslednjom objavom na svom Instagram profilu sam stavila tačku. Htela sam samo sinoć da joj pošaljem snimak kako ja uživam na reci, jer ona ne ume da uživa, niti može da priča o bilo čemu, osim o meni. Svima bi, u suprotnom, bila nebitna", sigurna je Jelena.

Ipak, ono što sve interesuje jeste mišljenje da je Mima zaljubljena u Jelenu i koliko je to iskreno, a koliko u tome ima šale.

"Prvo sam mislila da je zaljubljena u Mionu, jer su tako svi govorili. Ali ne postoji drugi povod za napad, to je počelo kad sam ja započela druženje sa Matorom. Ona me je htela samo za sebe, ispostavilo se na kraju da je ona najzaljubljenija u mene. Čujem da je pričala i za Miljkovića i moje poglede, ali kamere su svedok da mi je u rijalitiju uvek pričala obrnuto - kako on mene gleda. Izdala me je, kao i svakog svog prijatelja", istakla je ona.

Sa druge strane, kako je goruća tema postala eksplicitan snimak Nikole Orozovića koji kruži društvenim mrežama, Pešićeva je rekla:

"Meni je to odvratno! Primetila sam ja i u 'Zadruzi 3' tu neku stranu i čudne fetiše. Čak je i Mimi koliko puta prilazio otpozadi, ja sam je pitala zašto mu to dozvoljava, ali nisam želela da se mešam. I dalje mislim da on jeste dobar dečko, ali to što sam videla da kruži internetom... Stvarno nemam komentar", zaključila je ona.

