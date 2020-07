VIDELI SMO SE JEDNOM, IMAO SAM 19 GODINA: Orozović objasnio šta se krije iza BEZOBRAZNOG snimka, a evo koga je TUŽIO!

Nikola Orozović priznao je sve o s*ks snimku koji je isplivao na društvenim mrežama.

- Meni se stvarno ne komentariše ovo, meni je jadno da neko gradi svoj život i svoju popularnost tako što će mene da kanali i da takve stvari radi da bi ušao u "Zadrugu 4". Meni je to bolesno.

Na koga tačno misliš?

- Mislim na ovu devojku. Znalo se da ona ulazi u četvorku dok sam ja još bio unutra, da je ona to uradila kako bi ušla u rijaliti.

Da li je ona plasirala taj snimak u javnost?

- Naravno, samo ona ima taj snimak, ja ga nemam. I nabaviću svaki dokaz za to.

foto: Printscreen

Vidi se da je snimano tvojom rukom pa su mnogi posumnjali da si ti pustio snimak u javnost?

- Ako je snimano mojom rukom, to ne znači da je snimano mojim telefonom. To je pušteno dok sam ja još bio u Zadruzi, ona je to sve imala u telefonu i ona to radi sa muškarcima. Navlači tako muškarce. Ja znam da ona ima u svom laptopu milion klipova sa raznim ljudima, razne prepiske. Ona to generalno radi.

Da li ste vas dvoje bili u vezi ili u kombinaciji?

- Video sam je jednom u životu i tad je nastao taj klip. To je bilo 2015. godine, kad sam imao 19 godina.

Hoćeš li je tužiti?

- Ja sam tužio Đedovića, a za nju ne mogu da dokažem da je ona to pustila, ali znam da jeste. Već sam pustio tužbu protiv Marka.

Na društvenim mrežama se komentariše da ti je ovaj p*rno snimak ulaznica za "Zadrugu 4"?

- To su ozbiljne gluposti. Nikad u životu sebe ne bih gradio na taj način, na koji sad ova devojka radi. Niti sam pričao s kojim devojkama sam bio, niti sam izbacio neku sliku. Ja sam sebe pokazao i dokazao kakav sam. To što sam ja radio kao student, to je bilo u moja četiri zida i mislim da na to imam pravo. Ja sam pokazao ko sam i šta sam u trojci.

Da li ulaziš u Zadrugu 4?

- Ne, nemam to u planu. Posle ovoga što se izdešavalo, da se meni pakuje priča, ne planiram u životu da uđem. Kad sam video koliko se neke stvari nasilno prave i da mene pokušavaju da kanale, meni je to katastrofa i to mi se ne sviđa.

foto: Printscreen

