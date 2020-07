MENSUR JE LUNIN TIP! SVI SU VIDELI: Mina i njen dečko opleli po Đoganijevoj, a evo kako su se ponašali pred EMISIJU! ŠOK

Mensur Ajdarpašić uživo u emisiji priznao je kako se Luna Đogani ophodila prema njemu.

"Kačila je storije gde me podržava, to sam tek video kada sam izašao, čak i kada je ušla, stala je na moju starnu i podržala me je. I ona je meni bila simpatična kao osoba. A ona je izjavila da ličim na njenu najveću ljubav", rekao je Mensur.

foto: Printscreen

"Videla sam ja kako ga je gledala kad ustane da priča, svi su to videli, samo nisu smeli da kažu. Mensur jeste Lunin tip", nadovezala se Mina.

Inače, pre nego što je emisija počela, Mina i Mensur snimljeni su zajedno i sve vreme su bili pod tenzijom, a onda su pokušali da reše svoje nesuglasice na već svima poznat način - razmenjivanjem nežnosti i to opet u javnosti.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

