DA LI SU SE ČOLAK I KRUNIĆEVA POMIRILI?! Šuškalo se da se kriju od njenih roditelja, a sad otkrili ISTINU!

Šuška se da su se Ivana Krunić i Bane Čolak pomirili i da kriju sve od Ivaninih roditelja.

Njih dvoje su sada progovorili o odnosu.

"Nema potrebe da se nešto krije. Ljudi svašta pričaju, ima dosta ljudi koji bi voleli da se pomirimo. Nemamo kontakt, svaki naš susret se pretvorio u svađu. Nema veze to sa istinom. Ja mogu sve da pokažem i da dokumentujem. To je neki lažni profil Ivani pisao. Meni je krivo što ona, koja mene poznaje, može da pomisli da sam ja radio tako nešto", rekao je Bane, misleći na pretnje upućene Ivani.

foto: Printscreen

"Videla sam da se svašta piše o meni, još otkako sam izašla prvi put iz "Zadruge". Ljudima je verovatno dosadno, pa onda to misle. To nije istina. Nisam Baneta blokirala na Instagramu. Bane je rekao šta je imao, ja sam rekla šta sam imala. Sigurna sam da je pretio. Ima lažnih profila, to je istina", rekla je Ivana u "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

