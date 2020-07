MENSUR CEPAO DRVA, MINA SE BAVILA PROSTITUCIJOM: Vrbaški opet govorila o NAJTEŽIM trenucima, a dečko joj se UMEŠAO!

Mina Vrbaški je podstaknula gledateljkinim rečima, još jednom progovorila o svojoj burnoj prošlosti.

Naime, mnoge je zanimalo zašto Mina nije zarađivala na neki drugi način, nego prostitucijom.

foto: Printscreen

"Moja majka je upućena u sve, mi tad nismo imali, a ja sam donosila veliki novac. Da mogu to da izbrišem, izbrisala bi. Ne bih priznala, bila sam naivna. To je moja greška, ja sam shvatila, dosta sam naučila, ali nisam pokazala šta sam naučila. Ja se pogubim kad uđem u zatvoren prostor. Ja Mensura volim, i kada smo sami, i kada nisu kamere oko nas. On zna koliko se ja njemu posvetim. Imam taj neki bezobrazluk i inat u sebi koji nije dobar ni po mene ni po druge. To moram da menjam kod sebe, da bih imala lep život sa svojim partnerom. Žao mi je kako sam se ponašala prema njemu, jer je on u početku bio savršen prema meni. Ja da mogu da vratim vreme, ne bih se time bavila. Naučila sam mnogo oko ljudi, da ih procenim, da ne ispadnem naivna", prokomentarisala je Mina uključenje.

"Meni je žao što je došlo do svega toga. Postoji hiljadu drugih načina da se pomogne porodicama. Ja sam cepao drva komšijama da bih pomogao porodici. Mogao sam da idem po ulici i da prodajem narkotike, ali nisam. Ona se našla u pogrešnom krugu ljudi. Samim tim što joj roditelji nisu znali... Neko je morao da se upita jer je žensko, odakle dolazi ta svota novca kući. Ako majka nije znala, to je odmah pogrešno konsultovanje sa tim. Ako pogrešimo u životu, postoji sledeći stvar. To je greška koja nas je opekla i to nas boli. Kad se čovek iskreno promeni da to oseća to je dobro. Ona ima svoje roditelje, ja sam joj dečko i ja sam uz nju. Trudim se da joj objasnim šta je u redu, šta nije u redu. Vidim da se promenila. Ja sa njom razgovaram i pričam o nekom problemu da bih video da li se iskreno kaje i da li je boli... Sve je to mladost, ludost. Sve je prolazno, bitno je da se nikad više ne desi. Bitno je da se ide napred", prokomentarisao je Mensur.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir