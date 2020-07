IVANA JE BILA SA KRIMINALCEM, OSMANOV JE SMRTI NEPRIJATELJ: Javila se ONA i otkrila sve što zna o prošlosti Šopićeve!

Miljana Kulić javila se i uživo u emisiji objasnila zbog čega je došlo do raskida veze Stefana Karića i Ivane Šopić.

Ona tvrdi da je Stefan saznao stvari iz Ivanine prošlosti.

"Stefan je saznao nešto iz Ivanine prošlosti, a ja to znam. Ivana je bila sa jednim kriminalcem, sada neću da imenujem tog čoveka. Taj kriminalac je Osmanov smrtni neprijatelj, zbog tog kriminalca, Osman je bio u zatvoru. I on je to saznao, i iz tog razloga je ostavio Ivanu. Mada to nije razlog, to je njena prošlost. Ja sam znala i za političara, i on je znao, pa je bio sa njom", otkrila je Miljana u emisiji "Narod pita".

