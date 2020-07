RAT BIVŠIH! SPONZORUŠA, BILA JE S MARINKOM ZBOG LOVE: Karić i Grgurićeva ZAPENILI! Ona mu pomenula OCA OSMANA I INTIMU!

Iva Grgurić i Stefan Karić ušli su u "rat" tokom emisije i vređali jedno drugo.

Karić je istakao i da su provokacije upućene Ivi od strane njega i njegove bivše devojke Ivane Šopić, Grgurićevu dovele do pobede.

"Ona je mene povredila samim tim što je rekla, sramota me je da pričam o tome, isprovocirala me je i povredila tu moju muškost, zbog toga sam sve to i izgovorio. Nisam ni ja želeo da dođe do toga, ali došlo je nažalost, jer je ona mene ogovarala sa Majom. Da nije bilo Ivane i mene, ona ne bi bila tu gde jeste. ivana se kanalila, nju je uzdizala i to je to, ali nisam mogao da utičem na Ivanu u tim nekim momentima i to je to, jednim delom smo je napravili žrtvom", rekao je Karić, pa dodao:

"Ljudi pričaju o moralu, a devojka je priznala da je sponzoruša! Ti si sa Marinkom bila zbog love, tako da nemoj da se lažemo", pecnuo je Karić.

"Videla sam mnogo klipova gde on mene ogovora. Imam klip gde si rekao da će mene trojica k*rati, da će namestiti to. To je gore nego bilo šta. Uvek sam govorila sve u superlativu za njega, nisam ga ogovarala. Jelena tebi ide niz dlaku. To je istina, da ti se ne diže. Nivo tvog ega je jako nizak, pa te to vređa. Ljudi, da se ne lažemo,ja bih rekla da smo spavali. Ja nikad nisam igrala na žrtvu, na patetiku. Nikad, niti bih igrala. Mislim da je mnogo gore što su me nazivala prostitkom, da sam lizala dedina m*da. Gledali su ljudi šta je izlazilo iz tvojih usta. Ja nisam imala uličarsku terminologiju. Ja ne ostajem dužna, ali nisam išla tako nisko. Onaj kome može da se d, njemu nije uvreda. Maji sam rekla da ne može da mu se. Ja sam svoje rekla, i stojim pri tome. Bio je pokušaj s*ksa, ja sam o tome govorila u Zadruzi, koga zanima može da pogleda", rekla je Iva.

