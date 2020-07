OSTALI BI PRIJATELJI DO KRAJA DA NIJE UŠLA LUNA! Jelena otkrila sve o odnosu sa Markom: Pred sam kraj sam videla EMOCIJE

Jelena Pešić je otkrila da bi nastavila druženje sa Markom Miljkovićem da nije ušla Luna Đogani.

"Mene je to začudilo, to je isto rekla Luna. To je rekao i Marko. Ja sam Lunu pitala šta misli o meni na kraju, Marko je rekao da sam ispala džek kad su oni u pitanju. Ja sam samo Gagiju objašnjavala. Ja da uživam, ja bih drugačije radila. Ja želim da verujem da me pogrešno razumeo. Napadao me, ali na gurku. Mislim da samo nije obratio pažnju na to šta sam odgovorila. Nije deo mog karaktera, nije stil mog života, da se igram. Mogla sam i da izmislim i da slažem. Luna je bila sumnjičava, i poverovala bi. Luna je znala šta smo pričali. Nisam se zaigrala jer nisam htela da nosim to na svojim leđima. Rekla sam da od njih nema ništa, kad je bilo rasulo. Pred sam kraj sam videla emocije Markove prema Luni. Nek žive svoj život, nek se odvoje od sveta. Ja ne mogu tebi da kažem da je postola bilo kakva hemija između mene i Marka. Ja bih pukla i rekla. Mi bi ostali prijatelji do kraja. Luna mene nikad nije uvredila. Želela sam da mu priđem nekoliko puta, i prišla sam im i rekla "daj da rešimo, da ne potenciramo tu priču" rekla je Pešićeva.

