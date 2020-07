IVA JOŠ UVEK NIJE DOBILA NAGRADU: Đukića prozivaju da je sa pobednicom iz koristi, on je ovako ODBRUSIO! Promenio sam se

Filip Đukić priznao je da li je sa Ivom Grgurić iz koristi, za šta ga mnogi optužuju.

"Nikad nisam gledao korist, ni sa prijateljima, a kamoli sa devojkama, Bože sačuvaj. Ne znam da li znate, Iva još uvek nije dobila nagradu", rekao je Filip, pa otkrio šta planira sa Grgurićevom.

"Želimo da otvorimo kanal, da putujemo i da se snimamo. Da pokazujemo hotele, destinacije, usput i da snimamo "prenkove", biće to super. Za sada nam je lepo, ja da želim nešto preko nje, ja bih se gurao u intervjue i slikanja, a ja to izbegavam. Njoj više ovo prija, ja sam četvrti put u rijalitiju. Ne bih još o veridbi, rano je. Promenio sam se, druge žene me uopšte ne zanimaju", dodao je on.

