JANJUŠ IDE U NOVI PAZAR DA SE SPASE OD MAJE? Bivši košarkaš skovao plan sa Edisom, a evo šta će da radi kod NJEGA!

Marko Janjušević Janjuš je otkrio da će ići kod Edis Fetića u Novi Pazar. a evo šta će da radi kod njega.

"Iskreno ovo je katastrofa, nisam smela sebi ovakve scene da dozvolim. Pokazala sam u ovoj sezoni dosta loših stvari, a u drugoj sezoni sam izašla dostojanstveno kao kraljica. Ovog puta ove scene, to je jako ružno, ali opet nešto me je isprovociralo. Napolju smo se svađali isto, ali nisu ovakve scene bile. U poslednjih mesec dana nisam mogla sebe da obuzdam, ne znam da li sam skroz popustila sa živcima pred kraj. Možda sam i osećala da od toga neće biti ništa i ispostavilo se da sam u pravu. Ja sam u tom trenutku tako mislila" rekla je Maja.

"Više me je sramota što smo bili intimni, ali i ove svađe su katastrofa. Rekao sam joj 100 puta da ne radi takve stvari. Mislim da ovakvih scena i svađa ima 20 i to su svađe ni zbog čega. Neću da se vraćam, ali ja to nisam mogao da verujem da je ona takva, svađe su katastrofalne ni zbog čega "naveo je Janjuš.

"U dosta situacija nije bilo razloga, ali nešto mora da prouzrokuje ovakvu reakciju. Sada je i nevažno ko je u pravu, ali ne bih se ovako ponašala da nisam imala razlog. Nisam glumila, nisu mi potrebni ovakvi klipovi" rekla je Marinkovićeva.

"Ja se ponekad čujem sa Edom, njega gotivim i Draganu gotivim. Sa Draganom sam se i video. O njima imam dobro mišljenje, Edo je dobar dečko, šta god da je uradio, nisam ni ja cvećka, ali na nekome se slomi. Poštujem ih" istakao je Janjušević.

"Meni pišu da je Janjuš tražio od Eda da ga vodi u Novi Pazar da ga neko spasi od Maje" rekao je Đedović.

"Ići ću u Novi Pazar da se okupam malo kod Ede u bazenu" naveo je Janjuš.

