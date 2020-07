BORA SANTANA OTKRIO SVE O VEZI SA MILICOM: Razmišljao o veridbi sa njom! A evo ko je imao bitnu ulogu u njegovom ŽIVOTU!

Nakon izlaska iz "Zadruge 3" Bora Santana otkrio je kako se oseća posle rijalitija i koji su mu dalji planovi.

"Zadruga je moja druga kuća, više sam u njoj sa tim ljudima, nego sa nekim mojim prijateljima van. Ja uglavnom pamtim lepe trenutke, "Zadruga" je meni nešto posebno, nešto što ne može svako da izdrži i da privlači pažnju javnosti. A ja neću biti lažno skroman i slobodno ću reći da sam jedan od tih. Smatram da sam najbolji šoumen koji se tamo pojavio u poslednje tri godine, tako da ja tamo imam svoje mesto i uvek ću ih ispoštovati. Kadgod me budu pozvali, vratiću se tamo, jer me vežu lepe uspomene."

Zadrugar naglašava da je veliku ulogu u njegovom životu imala harmonika.

"Harmonika me nikada nije ostavila, ona me je i dovela do televizije, sa njom sam proputovao pola sveta. Kadgod je ona bila uz mene, nisam mario ni za ša drugo. U trećoj sezoni rijalitija svirao sam puno, pa mi je bilo lakše."

Na pitanje da li planira ulazak u "Zadrugu 4" zadrugar kaže da će najverovatnije ući.

"Ja sam na tom spisku, pa videćemo šta će tačno biti. Sigurno ću se odazvati njihovom pozivu, ali bih bio najsrećniji kada bih mogao povremeno da ulazim i vodim emisiju, a da ne budem tamo non-stop. Postoji i varijanta da Milica i ja uđemo zajedno, ali to je za sada nesigurno, jer Milica ima probleme oko salona, o kojima ne želim da pričam, jer kad se sve razjasni, objasniće ona sve sama. Ne želim nikoga da nazivam lopovom. Nemamo sve papire, kad budemo imali sve crno na belo sa advokatom, reći će ona sama šta i kako. Ona je trenutno u Novom Sadu, kako bi rešila taj problem, jer dok to ne reši, nervozna je, pa prenosi to na mene i svađamo se bez potrebe."

On naglašava da se njhova veza po izlasku iz rijalitija promenila na bolje.

"Ne svađamo se. Ima tu nekih nesuglasica, ali se ipak razumemo. Najverovatnije ćemo pokušati da živimo zajedno. Ova situacija sa koronavirusom je sve poremetila. Ja bih radio, nastupao, ona isto, a sada zbog ove situacije ništa ne znamo za sigurno.Što se tiče njihovih burnih svađa u "Zadruzi" Bora kaže da ni sam ne zna zbog čega se sve tako dešavalo."

"Mi smo se prvo družili, tada je ona bila veoma pozitivna, a time me je i privukla. Onda sam postao gradonačelnik "Zadruge" i krenuli su ti problemčići. Prvi put sam ušao u ozbiljnu ezu tokom rijalitija i eto, možda nisam znao lepo da se postavim, slab sam sa živcima, brzo planem, ali se gorko kajem zbog svega toga."

Bora je već razmišljao o veridbi i venčanju sa Milicom, ali ističe da ništa konretno nema u planu.

"Ako bude, biće to nešto veliko i lepo, ali za sada ništa ne planiram. I ova korona vlada, pa nije vreme za takve planove, ali je među nama sve u redu. Čak su me i njena sestra i tetka lepo dočekale i ugostile u Novom Sadu, vidim da me poštuju. Ja sam se izvinio za sve ružno što sam rekao i sada je sve u redu. One su divni ljudi. Njena sestra je jako pozitivna, ne meša se u našu vezu i sve je kako treba."

Kurir.rs / Srbija Dnas / M.M.

Kurir