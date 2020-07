MILJKOVIĆ IMA NAJVEĆE ROGOVE U SRBIJI: Bivši rijaliti igrač UŽIVO ispljuvao Marka i Lunu, poneo i rekvizite! ŠOK! FOTO

Marko Đedović sa sobom doneo je u emisiju rekvizite. Naime, kako je voditelj rekao, Marko Miljković nije došao u istu emisiju gde je trebalo, što je Đedovića podstaklo.

"Trebalo je da ugostimo i Marka Miljkovića, ali on nam se javio i rekao je da je bolestan i ida ima tegobe i da zbog toga nije mogao da se odazove našem pozivu", rekao je voditelj.

Đedović je potom predstavio svoje rekvizite koje je doneo u emisiju i opisao da je to zapravo Miljković.

"On je demantovao da nije bolestan na Instagramu. Nešto mi je nedostajao, ali sam doneo njegov alter ego. Gospodin šerpa, rogonja, taksista i kirbi. On ima najveće rogove u Srbiji, devojka mu se klela da nije bila sa Gastozom, ali ja mislim da ona vara Gastoza sa Slobom i Markom. On u gradu ima nadimak kirbi, jer je njegova devojka pričala svojoj majci o tome da ga je optuživala da je narkoman", rekao je Đedović.

