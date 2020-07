LJUDI MISLE DA IMAJU PRAVO DA GOVORE LOŠE O NEKOM KO MI JE BIO DRAG: Ivana Šopić brani Karića, a evo zbog čega!

Ivana Šopić i posle raskida ne dozvoljava da se priča loše o njenom bivšem dečku Stefanu Kariću.

Tako je sprečila gledateljku da potpuno izvređa njenog bivšeg.

foto: Printscreen

"A Šopić Ivanu, simpatična je, nikad manja žena, a nikad otrovnija. Ivana, zatreskala si se, ali tebi treba jači muškarac. Nije mali Karić za tebe. Mislim da je Osman malo umešao prste tu", rekla je gledateljka.

"Nemamo Stefan i ja nikakav kontakt. Ova gledateljka je priznala da je počela da me voli zato što sam priznala da me je karma stigla. To me nervira, jer ljudi misle da imaju prava da dođu i da kažu nešto loše o nekom ko je meni drag bio", odgovorila je Ivana u "Narod pita".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir