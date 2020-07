KARIĆ HTEO DA SE OŽENI ŠOPIĆEVOM?! Ne prestaju da je vređaju, a ona iskreno o VEZI, OSMANU i AFERAMA u rijalitiju i pre!

Ivana Šopić je imala potrebu da ispriča sve o izvesnom gospodinu Žabcu, sa kojim ju je spajao Osman, te je zadrugarka ispričala iz svog ugla gledanja.

"Ja želim da se izvinim gospodinu Žapcu, kada je Osman to objavio, i njemu i njegovoj porodici se izvinjavam, tu se radi o drugom momku, postoji povezanost sa žabama, mlad momak, 33 godine, koji je imao neku foru sa žabama. Ali nema veze sa gospodinom Nebojšom. Taj momak nije u dobrim odnosima sa Stefanom, imaju neki privatan problem, to ćeš morati njega da pitaš kada bude došao", tvrdila je Šopićeva.

foto: Printscreen

"Pitanje za noćnu frajlu, da li ona stvarno misli da bi je Stefan oženio?", glasilo je jedno od pitanja za Ivanu.

"Da, on kada je to pričao, mislio je ozbiljno, a tebi želim da ti budeš noćna frajla", našalila se Šopićeva.

"Što se Ivane tiče - šteta što joj ja nisam majka. A Osmana i Karića ne pominji, kad nisi smela kući svojoj majci da odeš. Otišla si kao carica, a izašla kao magarica! Videla sam te i kad ustaneš, pa se ne umiješ", odbrusila je gledateljka.

foto: Printscreen

Ivana se pred kamerama ljubila i sa Markom Janjuševićem Janjušem.

"Kada je sve počelo sa Janjušem, kada je mene krišom poljubio, on je uradio sve da se to ne vidi. Kada sam zaglibila, da nema nazad, nikad nije hteo da iskoristi to i da iznese", rekla je Ivana.

