OGLASILA SE LUNA ĐOGANI: Otkrila da li se čula sa Anabelom, a evo šta se zapravo desilo sa Gagijem pa je bio u BOLNICI!

Luna Đogani se oglasila pa je otkrila da li se čula sa Anabelom Atijas, a evo zbog čega je Gagi Đogani završio u bolnici.

"Upravo sam u autu, uživam u njemu, odličan mi je auto, želela sam da počastim sebe. Što se tiče Marka i mene, u Beogradu smo, on ima neke obaveze. Ja sam na bazenu trenutno, malo uživam, bili smo u jednoj vikendici, ali smo morali da se vratimo zbog obaveza. Ne možemo na neko more da odemo, to nam je žao. Marko i ja gradimo budućnost, radimo neke lepe stvari, biće lepih vesti uskoro što se tiče nas, neću detaljisati šta, želim da budem srećna i želim da budem dobro."

foto: Printscreen

Otkrila šta se desilo sa Gagijem.

"Čula sam to da su ga zvali za bolnicu, koliko ja znam, nije u bolnici, bio je nešto za želudac, ali nisu to istinite priče, on je isto dobro, odmara se, i on će negde da ode da odmori glavu. Anabela je još uvek u Dubrovniku, ništa se nije promenilo još uvek, ja poštujem njenu odluku da neko vreme ne budemo u kontaktu, čujem se sa sestrom stalno, odmaraju i to je to."

Evo kakvi su joj planovi.

"Nemam neku želju, takva je situacija, korona je, ne bi imalo smisla da izbacujem pesme, imam jednu koja je završena, ali ću je sačuvati za trenutak kada budem spremna, do tada ću se povući, odmarati, raditi na sebi."

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / M.M.

Kurir