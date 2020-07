MENI PSIHIJATAR NE MOŽE POMOĆI: Ermina priznala zbog čega ima TRAUMU, a samo su joj NJIH DVOJE pomogli posle RIJALITIJA!

Ermina Pašović priznala je da joj je, kao i mnogim cimerima sa imanja u Šimanovcima, potrebna stručna pomoć.

Ona je pomenula i Lunu Đogani i Marka Miljkovića.

"Želim da okrenem novi list u svom životu. Rijaliti me je mnogo poremetio. Nisam još posetila lekara, a koliko vodim mnogi imaju psihičke posledice. Meni ni psihijatar ne može pomoći. Moraću da idem da porazgovaram pre svega zbog mojih pasa, za koje su me svi redom napadali da ih maltretiram. To je ostavilo ozbiljne psihičke posledice na mene, samo to, ostalo što se dešavalo me nije doticalo", rekla je ona.

Osim toga, Ermina je otkrila da su joj od svih zadrugara jedino Luna i Marko pomogli da se snađe u Beogradu po napuštanju treće sezone rijalitija.

"Pošto od mojih niko nije mogao da dođe zbgo korone iz inostranstva, jedino su se Luna i Marko ponudili da me povezu i da me smeste da prenoćim jednu noć u Beogradu. Odmah sutradan sam otputovala u Austriju", ispričala je Pašovićeva za "Star" prenose mediji.

"Sada sam u karantinu dve nedelje, ali to nije loše jer sam bar u svojoj kući sa svojim sinom", zaključila je rijaliti zvezda.

