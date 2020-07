NIKOLA JE OTKRIO SVE SVOJE FETIŠE: Javio se bivši rijaliti učesnik i OCRNIO Orozovića, evo kakve SKANDALOZNE stvari zna!

Bivši rijaliti učesnik Mirko Gavrić javio se u emisiju i izneo niz optužbi na račun Nikole Orozovića.

On je ispričao šta je sve njemu Orozović pričao tokom trajanja rijalitija.

foto: Printscreen

"Nikola, rijaliti se završio, prekini da glumiš. Svi znamo ko si i šta si. Nema potrebe da glumiš dobricu. Brendon ti je pomogao, pružio ti je ruku, kupi mrvice slave koje možeš do septembra. Čovek koji neće da dospeju snimci do javnosti, on se ne snima. Nikola je svoje fetiše otkrio. Potvrdio si da si snimao. Da li si mi u Zadruzi rekao da imaš zbirku svojih porno snimaka? Lažeš kao pas Nikola. O tome smo pričali ti i i ja, u*rao si se kao grlica. Brendon ti je bio jedini iskreni prijatelj, da nije bilo njega ne bi stigao dovde. I to sa Ivanom Krunić što montiraš napolju, to ti neće proći. I to si mi pričao za glumca, to je Đedović otkrio. Imali su jedan eksplicitniji momenat. Gospodin Vuk iz Crvenkapice može da otkrije", rekao je izmeđuostalog Mirko, a Nikola istog trenutka odgovorio:

"Odlično. Jesi, lagao si."

"Pričao je da su ti snimci kod njega na lap topu. Sećam se ja te priče od A do Š", rekao je Đedović.

"Ja sam njega podržao kad se desila s*ks afera. Mirko, hvala ti na podršci", rekao je Brendon.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir