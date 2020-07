MENI MOJA ĆERKA TO DA JE REKLA, SPALIO BIH SE JAVNO! Mića branio Anabelu pa žestoko osudio Lunu i Gagija: NASILNIK!

Lepi Mića nastavio je da podržava Aabelu Atijas i osudio je po ko zna koji put Gagija Đoganija i Lunu Đogani.

- Anabela mi je nejasna. Mića joj je davao podršku. Žena je ušla napadno, agresivno. Rekla je da joj ćerka ima rak. Gde to ima da se obraćaš bivšem suprugu, da palacaš srednjim prstom, pa i da je najgori na svetu? Gde ima da žena skače, govori Luni da se ona odvojila da bi udovoljila Marku, a ona samo pljulje Gagija, da bi se dodvorila Atijasu? Niko nije rekao da je Atijas mlađi od Marka - govorila je gledateljka.

- Nije Anabela tukla njenog muža, nego on nju. On je kao otac i glava porodice podržavao ćerkinu preljubu, a Anabela je priznala da je pogrešila. Mi smo dužni da vama sve odgovorimo. Budite bar realni. Vi imate sada toliko navijačkog u sebi. Anabela je mučena, nesrećna i ponižena majka i supruga. Njena ćerka je nju psovala. Anabela da je najgora na svetu, ona je maltretirana. Grešila je, ništa to nije sporno. Dobro su ta deca uopšte normalna. Atijasa su gurali na silu u novinama. Ako je iko trebao da bude kivan na Anabelu, to sam bio ja. Ona je branila svoju ćerku kakva god da je. Ćerka joj je rekla najružnije stvari na televiziji pred milionima. Meni moja ćerka to kad bi rekla ja bi se javno spalio. Vi tu stranu branite i napadate Anabelu. Oni su gori od nje sto puta. Budite realni, barem sada. Šta bi bilo da je Gagi pogodio flašom? Ja mojoj majci da je najgora na svetu, ne bih rekao to što je Luna rekla Anabeli. Šta god da je rekla Anabela za Lunu, ona je nju rodila, šta je problem? Ljudi, da li ste poludeli? Niko nema pravo da ga neko tuče. Ja sam branio ponižene i maltretirane žene. Takve zlikovce u zatvor. Ja imam ćerku, ne dao Bog da je muž tuče. Gagi Đogani je svoju ženu tukao i on je naslink. Mogao je da kaže da se razvedu, i da da alimentaciju, kao gospodin. Nisu oni Karađorđevići pa da pričamo o njima tako. Ne kažem ja da je Anabela svetica. Ispada sada da je Anabela ponižavala ćerku, muža i zeta, a oni njoj ništa.

