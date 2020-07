MINA PROGOVORILA O RASKIDU S MENSUROM! Nismo se pobili, OVO je pravi razlog zašto je došao KRAJ: Nada se samo JEDNOM!

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić raskinuli su tokom prethodnog dana svoju rijaliti vezu, a bivša zadrugarka tim povodom uključila se uživo putem Instagrama, te svojim fanovima objasnila šta se zapravo dogodilo. Napomunjući da nije bilo fizičkog obračuna - istakla je da su ih neposrazumi razdvojili, te da se svakako nada da će je zvati, pošto ga je na društvenim mrežama blokirala.

"Tako mi je kako mi je, šta da vam kažem, ljudi... Ne znam šta da vam kažem, čudno mi je, loše se osećam... Ima mnogo ljudi koji me pljuju. Mensur nije sa nama, kupa se trenutno, završio je trening. Ne prati me (na Instagramu) jer sam ja njega prva blokirala. To je nebitno, to ne forsiramo", pričala je ona.

"Raskinuli smo zbog nekih nesporazuma. Svi koji me ne podnosite, koji me pljujete - možete izaći iz lajva, ja nemam nameru da se sa vama raspravljam... Da ne ispadne da je neko nekog mučio, da smo se pobili, nije bilo tako. Normalno smo se razišli. U kontaktu smo, rešavamo probleme, valjda će da me zove", otkrila je ona.

"Imate pravo da me vređate, sama sam kriva za neke stvari... Ovaj lajv nije interesantan, kad nema Mensura nije zanimljivo... Ja ću samo zamoliti da ne vređaju Mensura. Hvala svima koji su uz mene i uz nas, hvala vama koji i dalje verujete u nas", zaključila je Mina.

