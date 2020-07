ONA NE ZNA NI DA PIŠE! Mirko Gavrić nikad gore nije ponizio Lunu Đogani i doneo KONAČNU odluku!

Mirko Gavrić nikako ne može da svari izdaju bivše velike prijateljiceLune Đogani.

"Za ono što uradim u životu ne kajem se posle toga, dobro promislim pre nego što uradim nešto. Sve što sam uradio zaslužila je, kako pre tri godine, tako i danas. Nije mi ništa napisala, nema ni potrebe, mislim da ne ume da piše", rekao je Mirko.

foto: Printscreen/Instagram

"Posle "j" nema kajanja. Sve u životu što radim, radim iz duše. Moja duša je velika, čista kao nebo, moje srce je voliko. Samo su određeni ljudi koji su nam bili zajednički prijatelji, a koje je ona izgubila u međuvremenu, kao što je i mene, bili u pravu da će i mene dočekati nešto što je dočekalo njih. Samo su oni izgubili, ja nisam. Pogodilo me to što me se tek tako odrekla, mislim povredilo... Više iznenadilo. Rešio sam da posle ovog rijalitija ne pružam prilike više ljudima, zato što sam mnogo puta pružao prilike kojekakvim pojavama u mom životu, ja sam tip koji kapira da svi grešimo, pun sam toleracije i razumevanja, ali mislim da je bilo dosta", istakao je Gavrić.

Kurir