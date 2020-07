RAZLOG RASKIDA NIKO NEĆE SAZNATI! Mina Vrbaški pogubljena: Nisam ga videla 24 sata, ne znam šta PRIČAM!

Mina Vrbaški je otkrila sve o raskidu sa Mensurom jdarpašićem, ne krije koliko je tužna.

"Razišli smo se na neki vremenski period, sve je okej, u kontaktu smo. Nemamo loše ništa da kažemo jedno za drugo. Raskinuli smo samo na neki vremenski period. Pogubljena sam, ne znam šta pričam, nisam sa njim evo već 24 sata. Nisam navikla da nije pored mene. Treba i da se vidimo... Naš konkretan razlog raskida neće niko saznati, mogu samo da nagađaju. Imali smo nesporazum u komunikaciji, teranje inata, razdvojili smo se na par dana. Definitivno nije kraj. Da je zbog fanova kao što pričaju, bili bi zajedno, ne ovako ja u Novom Sadu, on u Beogradu" rekla je Mina.

Mina se osvrnula i na umešanost njihovih porodica u njihovu vezu.

"Moja mama je podržala mene u toj vezi, zna koliko mi je teško, on zna koliko mi je teško, plakala sam ceo dan. Nemojte tako, nije duplo slavlje, čestitam svima Bajram. Njegovi ne slave naš raskid, te stvare nisu za slavlje. Porodice ne uplićemo, ja sam majku uplela i to mi je bila greška. Ja sa njegovom majkom i bratom imam normalnu komunikaciju, pozdravljam ih. Da me ne vole, to su laži. Nema netrpeljivosti" zaključila je Mina.

foto: ATA Images

Kurir.rs / M.M.

