STRAHINJA ISKRENO O TEŠKOM ŽIVOTNOM PERIODU! Imala je spontani pobačaj, a onda smo se razišli: Izgubio SVE!

Strahinja Trajkovski otvorio je dušu u vili "Parova", te progovorio o teškom životnom periodu kada je njegova draga izgubila njihovo dete. Ona je, kako kaže, imala spontani pobačaj, a nakon tog nemilog događaja su se čak i oni raskantali.

"Teško mi je jako da pričam, prošao sam kroz težak period, ja sam izgubio dete. Mnogo sam smršao tada. Ona nije abortirala, nego je imala spontani pobačaj. Sve to me jako pogodilo, razišli smo se posle toga i to je to", vidno uznemiren ispričao je on u okviru "Upoznajte Parove".

