LUNA I JA SMO DNO DNA, A ONA JE VEĆE! TRČALA SAM BEZ GAĆA ZA ZOLOM: Miljana Kulić iznela sve detalje HAOSA sa BIVŠIM!

Miljana Kulić pričala je o svom bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli, a i drugi zadrugari dali su svoj sud.

"On je bio moj prijatelj i dan danas jeste. Nisam se videla sa njim jer je u drugom gradu, inače bih. On je jako dobar čovek", rekla je Ivana Šopić, a Miljana se nadovezala:

foto: Printscreen

"On je ulizica, ušao je u rijaliti da napada majku i mene, on vodi rat sa nama."

"Ja Zolu ne volim, to je bila opsesija. Ja sam upropaštavala sebe 2, 3 godine. Ja sam rekla za sebe da sam dno dna, kao Luna, ali ja nisam majci okrenula leđa. Luna bar nije upropastila sebe", rekla je Miljana, pa dodala:

"Pozvao me u Bosnu, bila sam nekoliko dana sa njim, pa nisam mogla da izdržim bez deteta. Kada me pozvao, zvao me jer zna da ulazim u Zadrugu 4. Terao me da jedem, spavam do pet, da idemo u kladionicu... Koristio je svaku priliku da snima sa mojim sinom "storije", to objavi i ljudi pomisle da je divan i brižan. On je došao kod mene kući, a za sve imam svedoke. On se obraćao drugu na Željkov rođendan preko mog profila, govorio je da se "nafurnjao" i da ne zna gde je. Koristio je travu i ono drugo, kada dobije novac u kockarnici. Tu upoznaje ljude koji mogu to da mu daju. Njegov drug je tražio novac od mene. On je bacio ključeve od stana, izašao, oterao me u ... i meni nije bilo jasno zbog čega. Moja majka je bila svedok svega. U tom trenutku sam bez gaća krenula za njim da trčim, imala sam samo haljinu preko. Kada sam ga zaustavila, počeo je da me vuče za ruke, šutira u nogu, pa me je komšinica prevezla, pozvala policiju i rekla da se desio incident."

foto: Printscreen

"Pitala sam ga šta mu se dešava, ne mogu na silu nekog da vratim, ali mi je on rekao: "Marš od mene, psihopato", zato što je shvatio da ja neću da mu vraćam, dugove. Ja sam se zbog njega ugojila 42 kilograma, ali sam sam kriva. Na stolu pica, palačinke, on je mene tovio, da me niko ne bi hteo, gde je moja pamet?! Gde je nestalo ono za šta kritikujem ljude? Luna, ti i ja smo dno dna, ali ti si veće, jer ja nisam Zolu stavila ispred svoje majke. On me navukao i na kocku, a kada gubi on psuje sve svece", govorila je Kulićeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir