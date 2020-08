NISAM OČEKIVALA! Filip urezao Ivino ime na telu, a sada je Grgurićeva otkrila kako je REAGOVALA kad je videla! (FOTO)

Iva Grgurić je otkrila kako je reagovala kada je videla da je Filip Đukić istetovirao njeno ime na svom ramenu.

"Znala sam da će da prepravlja jednu tetovažu, ali iznenadio me je sa ovom. Ja sam mu rekla da ne treba to da radi, ali on je to napravio i meni je jako drago. Lepa je tetovaža, ista kao što je imao na onoj kragni u Zadruzi" rekla je Iva.

Ona je otkrila da će uskoro pokrenuti i privatan biznis, te da planira da otvori jedan kozmetički salon.

"Baziram se na karijeru, dosta ponuda nam prolazi kroz glavu, mislim da ću se na kraju posvetiti ipak mojoj struci, kozmetici, planiram da otvorim kozmetički salon i to je za sad sigurno" istakla je Grgurićeva u emisiji " Ekskluzivno".

