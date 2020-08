MENSURA SU NAPALI DA JE BIO SA MINOM ZBOG PARA! Sada se oglasila i Vrbaški, pa otkrila pravu ISTINU: Bila sam uz njega!

Nakon sinoćne emisije u kojoj je gostovao i Mensur Ajdarpašić u kojoj su ga gledaoci napali za nekoliko stvari, a najviše za to kako je bio sa Minom Vrbaški samo zbog novca, sada se ona oglasila, pa iznela svoje mišljenje o tome.

"Napadi sinoć na Mensura su meni bili odvratni, ja sam sve vreme pokušavala da se uključim u emisiju i da ga odbranim, ali nisam uspela. Najgore mi je bilo što su ga vređali za Bajram, praznik koji on slavi i da mu bilo ko kvari taj dan. On nažalost nije mogao da ide za Crnu Goru, a sve vreme su ga napadali i zbog toga" rekla je Mina.

Takođe, Ajdarpašića su osudili kako je bio sa Minom samo zbog novca.

"To je apsolutna budalaština. On i ja smo po izlasku pokrenuli njegov Instagram profil kako bi bio aktivniji i zarađivao više. A i on je samostalno sklapao saradnje. Nisam mu ništa plaćala, niti ga sponzorisala. Ali sam bila uz njega, kao i on za mene. Sve i da je tako bilo, ljudi nemaju prava tako da mu govore" istakla je Mina Vrbaški.

foto: ATA images

Kurir.rs / Alo / M.M.

Kurir