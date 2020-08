PSUJE MU MAJKU I PLJUJE GA IZA LEĐA: Pavao besan na Slađu, a njena reakcija tek ga je ostavila u ČUDU! (VIDEO)

Pavao Vladilo i Slađa Petrović do juče su važili za prijatelje, ali se sve promenilo.

"Slađa me je jako razočarala sa svojom izjavom, ja imam veliki honorar, ja neću to da pišem, neka to rade favoriti", rekao je ovaj učesnik nakon čega se Slađi obratio nasamo rečima.

"Odakale tebi pravo da misliš da možeš da mi psuješ majku samo zato što ti je tako došlo, iz fore, i nemoj da misliš da ti sa mnom možeš samo da se igraš i kako je se ja pecam na tebe, a da ja to ne čujem, ja ću sve da ti dam, ali ako me pljuneš, ja ću tebe da popi*am. Kada me budeš poštovala kao ja tebe, možemo da pričamo. Ja tebe ne pljujem i ogovaram iza leđa", rekao je Pavao Slađi, a na ove reči Slađa ga je samo zamolila da se udalji od nje i ostavi je na miru.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

