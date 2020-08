MILJKOVIĆ, PLASTIČNE OPERACIJE I KRITIKE RODITELJA: Pešićeva priznala ono što zanima SVE! Umešao se Gagi i nastao HAOS!

Jelena Pešić pojavila se u svetlucavoj haljini i ispričala kako se oseća posle rijalitija.

Pešićeva je otkrila da je zaljubljena, ali nije želela da iznosi detalje, pa je potom priznala i šta su joj rekli roditelji kada se vratila kući.

"Moje procene su tačne. Dozvolila sam sebi da se raspravljam sa Zoricom i Mićom, to je nešto što su mi moji zamerili. Zamerili su mi i to što sam u jednom trenutku pomislila da li ću izdržati do kraja, kada sam shvatila da ću morati da jedem hleb i palentu zbog cigareta. Shvatila sam da bi to bila najveća greška", rekla je Jelena, pa dodala:

foto: Printscreen

"Ima dosta uvreda, ima i kritika. Od pregršt lepih poruka, ne mogu da posvetim tome pažnju. Ti ljudi koji te poruke pišu su polunepismeni, apsolutno me ne zanima."

Na pitanje voditelja da li je menjala nešto na sebi, Jelena je u "Narod pita" rekla:

"Usta sam radila pre četiri godine, to je sve što sam radila na sebi. Malo sam podigla kapke, ne podržavam da promeniš lični opis."

foto: Printscreen

Pešićeva je govorila i o Marku Miljkoviću.

"Poslednju komunikaciju smo imali kada sam mu čestitala što je bio drugoplasirani. Nema potrebe da se mi čujemo. Pred sam kraj je Marko mene napao, meni je nenormalno da čovek koji ima skoro 40 godina to radi da bi privukao glasače, to je smešna igrica. Prvi put sam u rijalitiju, a tako sam ih čitala. Ja sam samo namazana, ozbiljnim poslom sam se bavila, a ovo je za mene bio "mačiji kašalj". Mnogo sam prećutala iz pristojnosti. Dečko sa kojim mogu da se družim je on, ali da bude moj dečko - to nije Marko Miljković", zaključila je Pešićeva.

foto: Printscreen

"Neiskrena je. Ti si se igrala sve vreme i meni je Luna rekla da ja ne reagujem. Ja sam to uradio kada sam video da je Luna ugrožena od strane tebe. Nikada nisam ustao da kažem šta se tu dešava. Da si se igrala sa nama, a posebno sa Lunom - jesi, samim tim što jsu bili uzdrmani zbog raskida", dobacio je Gagi.

"Više je tebi ona zamerila kada si rekao da smo Marko i ja super, to ima veću težinu. Luna je rekla nešto što nema veze sa ovim što ti pričaš", odgovorila mu je Jelena, pa je Gagi istakao da se Jelena "primila" na Marka pre nego što je ušla Luna.

foto: Printscreen

