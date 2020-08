JELENA, ISKORIŠĆENA SI! LEPO SU NA TEBI ZARADILI: Javio se ovaj muškarac i doveo Gagija do tačke pucanja, a to nije sve!

Marko Đedović iskoristio je priliku i javio se u emisiji gde su bili Jelena Pešić i Gagi Đogani.

Marko je progovorio o Marku Miljkoviću i Luni Đogani, koje ne prestaje da napada.

"Svima je već jasno da Gagi priča ono što misli da jeste, što misli da je tako,i njemu su omiljene teme i Sloba, i svi živi. Stvari su vrlo jasne, on će zauvek ostati nasilnik, imam i snike i apsolutno sam siguran, u kojima se Marko dogovara sa fanovima kako treba ući u Zadrugu, kako se predstaviti i da se od Lune napravi žrtva ponovo, kako bi ona ponovo ušla... I sada su razočarani. Gledaoci će moći da odslušaju sve, od kojih je napravio video. Jelena ti si samo iskorišćena, vrlo lepo, lepo su zaradili, a ti ćeš biti ovakva i onavka, one babetine će da se pljuju! Jelena, je l' te nije sramota da sediš večeras sa ovim? A ti, kada ćeš na lečenje, to su moja pitanja?", pričao je Marko.

"Mogu reći da jeste, mi sedimo ovde od 23 časa ja i dalje ne mogu da objasnim Gagiju, što kaže Đedović", odgovorila je Jelena.

"On je takva ljiga, on je opsednut Marko i Lunom, nama, kako možeš da se družišsa njim? Kada je u pitanju moja Luna, ja ću da reagujem uvek. TI si se priklonila lošim ljudima, jednoj strani, a ja znam zbog čega je to sve. Vama je bitno, ja sam 25 godina na estradi, vama je potreban i rejting i sve ono što je meni trebalo, ali ja sam prema tebi bio maksimalno korektan, dok nisi uradila nešto što smatram da ne treba da radi jedna dama i žena, razočarala si me tim tvojim postupcima, to je moje pravo da ja skočim i kažem da mi se ne sviđa što si to uradila. Stvar je u tome što si ti tvrdoglava, ja znam šta ti sada radiš", uzvratio je Đogani u emisiji "Narod pita".

