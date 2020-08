HAOS! GAGI NAPUSTIO STUDIO, Uključila se uživo Gavrićeva prijateljica, RASKRINKALA Đoganija! POBESNEO ZBOG NJE!

Jelena Pešić i Gagi Đogani bili su suočeni sa glasom publike. - Meni je tek pao mrak na oči! Moje ime je Marija iz Beograda, želim da vas pozdravim sve, Jelenu želim da pozdravim i da joj kažem da svima kojima smeta, da mogu da je poljubi u obrvicu, lepo izgledaš i ja ću te zamoliti da otpevaš refren pesme koju si često pevala u Zadruzi - zamolila je gledateljka, te je Jelena to i uradila.

- E sad, poseban pozdrav da Gagija Gazmena Đoganija. Prvo Gagi, znamo se možda, možda ćeš me se setiti, najvažnije je da znaš ko sam. Napadaš devojku i kriviš je za neke stvari, setimo se Zadruge 1, ljut si bio na mnoge koji su govorili tvojoj ćerki mnoge stvari, a sada Jeleni zameraš što se svidela nekome, to nekako ne pije vodu, kontradiktoran si. Marko je nju uveo u priču, na osnovu dogovora koji su imali, Jelena im je bila meta i žrtva. Predstavljaš se kao mag estrade, ja želim da te pitam, gde je Funky G od odlaska Anabele iz grupe? - upitala je gledateljka.

- Funky G posle Anabele je i dalje nastavio da radi. Za tebe je neprimetno, izađi iz te sobe i sa tog kompijutera, kada budeš pogledala neke portale, videćeš nešto. Nemoj meni da pričaš nešto, ja dobro znam tvoj život, i posle Anabele sam imao pevačicu Marinu i radio sam, nemam potrebe tebi da se pravdam, to je odgovor, ne znam šta hoćeš od mene! Ja sam mag Funky G! Imam toliko hitova, nemoj da pokušavaš da me matiraš sa nekom glupom pričom, znam da si na strani Anabele i Mirka Gavrića, nemoj da me provociraš. Ti si jedan admin, podržaval ais Gavrića, pa Lunu, ja imam priznanice, podkradala si ljude, sad apelujem ljude koji su tebi davali novac da traže nazad - tvrdio je Gagi.

- Je l' ti radi klima što si ugradio prošle godine? - upitala je Marija, na šta je Gagi prebledeo kao krpa.

- Marija, izgubićeš priču protiv mene, prošli put si se javila, toliko se laži iznela, da treba da te bude sramota! - tvrdio je denserm, pa je napustio nakratko studio kako bi popio vode.

