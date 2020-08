POSVAĐALA SE SA GOLUBOVIĆKOM PA OTIŠLA: Jelena Maćić napustila mesto voditeljke Parova!

Jelena Maćić napustila je preksinoć emisiju "Parovi", a nešto kasnije se oglasila i saopštila da je dala otkaz posle svađe i prepirke sa Jelenom Golubović u živom programu.

Sve je počelo tako što je voditeljka rekla da je nezamislivo da se čovek dopisuje s drugom devojkom dok je u vezi s njom. Tada je skočila Golubovićeva i počela da je proziva.

foto: Printscreen/Happy

- Zato što si ti sama - vikala je Jelena nekoliko puta, dok je Maćićka pokušavala da ostane staložena. - Ja sam u vezi godinama, za razliku od tebe. Tišina. Međutim, rediteljka nije htela da prekine, nego je nastavila sa provokacijama. - Tišina možeš da kažeš tvojoj ćerki - govorila je ona.

foto: Printscreen

Posle toga režija je sklonila kadar sa njih dve, ali su gledaoci mogli da vide kako Golubovićeva prilazi voditeljki i poliva je, nakon čega se desio još jedan incident, pa su ostali učesnici povikali da je takvo ponašanje za diskvalifikaciju. Ubrzo potom Maćićka se oglasila na svom Instagram nalogu.

foto: Printscreen

- Bojim se da sam dala otkaz. Prejako iskustvo. A sad nešto drugačije. Izvinjavam se za srednji prst uživo - napisala je ona. Verni gledaoci su tada počeli da pišu na društvenim mrežama kako Maćićeva nikada nije trezna dok vodi emisiju.

foto: Printscreen

- Kaže Boško, Jelena vinjak, votka. To je on izneo u svom lajvu pre tri sata. Da bez dve čaše vinjaka ne smeš da siđeš dole u "Parove" - napisao je jedan pratilac Maćićki na Instagramu, a ona se nije mnogo potresla zbog toga. - On pojma nema - dodala je bivša voditeljka "Parova".

I. E. foto: Printscreen

Kurir