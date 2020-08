MINA VRBAŠKI SE GUŠILA U SUZAMA! Slomila se zbog bivšeg dečka Mensura, a evo gde je ON!

Nakon pogledanog snimka svađa između nje i Mensura Ajdarpašića, Mina Vrbaški osvrnula se na tu vezu, koju je nedavno i prekinula. Ona je zaplakala od muke, znajući da je on gleda, te napominjući da je sve prepustila sudbini.

"Krivo mi je što je sve ovako bilo, pogrešne stvari su se radile u nekim trenucima, i ja i on. Kakav god da je, ja ga volim. Možda zvuči nenormalno. Krivim i sebe i njega za neke stvari, ali žao mi je. Gleda sad (Mensur) i vidi da mi je teško. Izvino se on meni za neke stvari, i ja sam njemu. Na kraju svega ovoga, mislim da kad smo izašli, prešli smo preko svega. Ljubav je pobedila. Različiti su nam karakteri, potrebno je da nađemo balans, to je jedini način. Mi nismo zajedno, ostaje vreme, pa šta bude biće", plakala je Mina usred "Zadruga, narod pita".

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

