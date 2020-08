SVE DOLAZI NA SVOJE MESTO: Edo bez dlake na jeziku u ženi Zilhi, Draganinom LUKS autu i Tomovićevim UVREDAMA!

Edis Fetić odgovorio je na pitanja koja zanimaju sve one koji su ga pratili u rijalitiju.

Mnoge i dalje zanima da li se Edo pomirio sa suprugom ili ostao sa ljubavnicom Draganom Mitar.

O Zilhi i deci

"Nismo se videli Zilha i ja. Dogovaramo se oko dece, čujemo se, ništa specijalno. Pravo da ti kažem pripremam se sada za odmor, treba da idem za par dana i tako. Deca su mi tu, dolaze, odlaze i kod mene i kod nje (Zilhe). Hvala Bogu, sve dolazi na svoje mesto", rekao je Fetić.

O Dragani Mitar i noći provedenoj u stanu na dan

"Dragana ima svoj stan, a hvala Bogu ni ja više ne moram da uzimam stan na dan, a nismo se videli, kao što se priča. Auto joj (Dragani) nisam ja kupio. Ja ću auto da kupim mojoj ženi ili devojci, a Dragani želim sve najbolje", kaže Edo.

O konfliktu sa Tomovićem

"To nije konflikt. Kada je neko dobar u nekom takmičenju, onda budeš prvi, drugi, treći ili bar finalista. Ja sam rekao da ne može da bude dobar rijaliti igrač neko ko nije stigao do finala. Ja sam sportista čovek i znam šta znači uspeh. On je zakačio porodicu moju, gde sam ja došao, ja nemam nameru da vodim konflikt sa bilo kim. Imam previše obaveza i uživam u životu da bih se sa njim svađao", istakao je u radio "Amneziji".

