IZLUPETALA SE, PA SAM JOJ POSLALA PORUKU: Anabela Atijas samo se jednom čula sa Lunom i to zbog OVOGA! Ima sreće!

Anabela Atijas govorila je o svojoj porodici i boravku u rijalitiju.

Ona je istakla da mnogo toga nije trebalo da se desi.

"Ne razmišljam kako je trebalo, smatram da sam sebi dala nešto za pravo da izbacim. Služila sam se istinitom životnom pričom, a shvatila sam da su to unapred izgubljene borbe. Sebi sam olakšala život na ovoj planeti po izlasku, dočekali su me ljudi koji su tu za mene. Neki su mi rekli da su me tek sada upoznali i da me još više vole. Ja sam okej skroz, idemo dalje, nažalost danas je žena umrla, Isidora Bjelica, jako sam je poštovala, sve ovo ostalo - samo da smo živi i zdravi", rekla je Anabela, pa dodala:

"Mislim da je Luna imala više sreće, jer sam njoj bila najposvećenija, kažu da srednje dete najgore prođe, a treće je mezimče. Redosled rađanja napravio je da Nina i Blankica imaju najmanje pažnje, drugačije je kad je prvo dete, a ja sam bila mlada. Ne želim ni zbog čega da se menjam, ovo sam ja, kako prođem - prođem."

Sa Lunom pevačica nije u kontaktu.

"Luna je želela tako, srećna je. Ukoliko je srećna sada znači da ju je pronašla bez mene. Jednom sam joj poslala da objasni šta je pričala na portalima, pa da ne idemo po sudovima, izlupetala se kao u prvoj Zadruzi, zna kakve je probleme imala. Ispriča i ne razmišlja da je javno, postoje posledice. Rekla sam da to demantuje i to je to", kazala je Anabela.

