DOK TI JE ANDREJ SA VINKOM, TI ME NAPADAŠ! Ermina udarila na Anabelu i Andreja, a Atijasova joj SPUSTILA i sasula ISTINU

Anabela Atijas i Ermina Pašović razmenjivale su žestoke uvrede i optužbe, onda se u program uključila gledateljka Tamara iz Beograda.

- Želela bih da pozdravim divnu Erminu, koja je šarmantna, divna, otmena, šalim se naravno. Pozdravljam Anabelu mnogo, u ime onih žena koje su samohrane majke. Bilo je mnogo teško gledati sve to u Zadruzi, pa se pitam šta se dešava sa Srbijom koja kaže deci je sve dozvoljeno. Deca prave greške i moraju biti kažnjene. Svašta imam da kažem za Lunu, ali neću jer znam da je to boli. Sećate li se Teodore i njene mame Džehve, i da napravite paralelu? Luna je imala sve da krene svoju karijeru, a Teodra je krenula iz minus beskonačnog. Teodora da li se usudila da govori preko majke? E pa dragi moji to se zove kućne vaspitanje. Miljkovića što si šutirala, ja ne znam šta bih mu uradila, ne podržavam nasilje. Kad kažu Gagi i Anabela su joj roditelji, pa nisu. Luna je bila na Gagijevoj strani, skakala je za njega. Nije isto, ova žena se tresla, bila je gladna, prebijena. To mogu da razumeju samo žene koje su prošle isto. Anabela, ne znam kako si završila u porodici koji te ne razumeju, zato i mislim da ti se sve desilo. Luna kaže "Ja sam Đogani", to je smešno. Gagi ne razume svoju prostoproširenu rečenicu. Anabela, prekini da se spuštaš na njihov nivo. I ta Ermina, nek se druži sa Miljkovićem, oni su ista fela. Đedović je obrazovan, imaš sreće što si ga imala. Imala si sreće što si imala Miću, koji je jak, koji se umešao u tu priču. Luna je iste greške pravila u sve tri "Zadruge". Ona pozdravlja Anastasiju, Anastasija se stidi. Da li bi ona smela Ceci kao Luna tebi, zamisli to, ti znaš Cecu, da li bi to moglo? - govorila je gledateljka.

- Erminu su roditelji izgubili jer nisu znali da je čuvaju. Ja sam mislila da nikad neću doživeti ovu bol. Nikome to ne bih poželela. Andreja obožava Blankica, on je baš kul tata. Ja nisam njima ispirala mozak od malena. Ermina mi je rekla da je srećna kad njen sin neće da spava kod oca. Luna mi je rekla da su te tužili za pse, oduzela ti ih je država, da te je tata isterao iz kuće i da nema gde da živi. Što si dovela pse da budu zatvoreni? Vladimir je svoje pse hranio, igrao se sa njima. Ti nisi stigla od spletkarenja. Država ti je oduzela pse, tuži te zbog njih. Uništila si dva života, nosićeš ih na životu. Moraš da piješ tablete, tek ćeš da ih piješ. Svako može da napravi prepiske, evo mogu i ja da napravim prepiske sa tvojim tatom, ili sa Titom - rekla je Anabela.

- Psi su mi kod prijateljice. Kad sam izašla sam bila sam u karantinu. Imate snimke. Trpaš svoje dete, da bi izvukla svoje d*pe. Takmičiš se sa Lunom, samo na svoje d*pe misliš. Ti čupala svoje dete. Ti mene napadaš sa lažnih profila, dok ti Andrej k*ra Vinku! Nisi znala kako se zove na početku emisije - rekla je Ermina.

- Vinka je Andrejeva najbolja drugarica. Imam i sliku sa njom na Fejsbuku. Kad su deca gladna ja ne idem na Plavi most, mogu da uđem u rijaliti. O meni ljudi koji vrede govore - rekla je Anabela.

