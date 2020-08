BRENDON BACIO SVE KARTE NA STO: Sve o Orozoviću, Luni, Marku i Anabeli! Van rijalitija živim ZDRAVIM ŽIVOTOM!

Branislav Radonić Brendon odlučio je da ispriča sve ono što se prethodnih meseci dešavalo na velelepnom imanju kada su njegovi odnosi sa pojedinim cimerima u pitanju.

Svakako nezaobilazan deo njegove rijaliti karijere je odnos sa Nikolom Orozovićem.

"Smatram da je izuzetno inteligentan i drugačiji, neshvaćen na neki njegov način, vrlo je disciplinovan i odmeren, ima mnogo više kvaliteta nego mana ili ja uvek nalazim opravdanja za njega. Cenim ga i poštujem, a on zna i zašto, poštuje i on mene, ali neće to da prizna. Nije me nikad opsovao, ni uvredio, a nisam ni ja njega, birao sam reči u svađama sa njim, i pazio sam da me ne udari slučajno i bude izbačen, jer ja to nikako nisam želeo, uživao sam da ga naljutim, jer mi je bio zabavan kad je ljut i počne da se vrti i viče, smešan je , i složićete se dobrica je ali prgavu narav ima, uvredi se brzo. Jedino njega nisam uspeo nikad da slažem, tj. nemoguće je slagati ga, ma koliko da sam ja dobro glumio provalio je i on da se zezam, ali on je bio opterećen kako to ljudi gledaju napolju", započeo je Brendon.

Poznato je da se Brendon družio sa Lunom Đogani i Markom Miljkovićem, te je otkrio detalje njihovog odnosa, ali nije izostao ni komentar o Anabeli Atijas i Gagija Đoganija.

"Ja sam njih poštovao kao dve različite idividue i pre svega Lunine roditelje, nisam se tu mešao, niti su me zanimali njihovi porodični odnosi. I Gagi,i Anabela su posebno ostvaili lep utisak na mene. Sa Lunom i Markom sam ostao u kontaktu i redovno se čujemo, viđamo se i planiramo jos dosta toga. Marko mi je pravi drugar, rijaliti i realni prijatelj, ponosan sam na naše drugarstvo i relaciju koju imamo, a takođe i Luna, neopisivo je prijatna i kul, vesela, luckasta u realnom svetu, baš smo se sinoć top proveli živimo dosta blizu inače. Tako da, ovog puta sam se sebi dokazao kao veoma hrabar da svoju zamisao i viziju sebe u rijalitiju sprovedem u delo i pokažem svetu malo svoje lucidne ekcentričnosti. Nije mi teško da živim u Srbiji kao ekcentrična javna ličnost, jer sam se potrudio da mogu da živim kako želim i samim time biram sa kim se družim, gde idem, šta radim, bukvalno svakog dana sebe pitam šta zelim još od života, a da to nisam već uradio ili dožiiveo. U sušitni ja živim jednim zdravim i neobičnim životom van rijalitija, i sebično čuvam ljude iz moje privatnosti kao i moj život van kamera", odgovorio je rijaliti majstor.

